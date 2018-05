Fisco: Figisc e Fnaarc, rinviare inizio obbligo fatturazione elettronica (2)

(AdnKronos) – Dal primo luglio quindi, con l’abolizione della ‘carta carburante’, tutte le stazioni di servizio in Italia dovranno essere pronte a gestire un incremento esponenziale della fatturazione che, oggi, riguarda invece solo alcune specifiche transazioni verso taluni soggetti passivi Iva. Un aggravio, prosegue la nota, “che non potrà nemmeno giovarsi degli attuali sistemi tecnici di produzione e validazione di ogni singola e-fattura, anche quelli tecnologici attraverso ‘app’, che prevedono tempi difficilmente conciliabili con l’operatività delle stazioni carburanti”.

Per questo, Figisc e Fnaarc, pur condividendo lo spirito del provvedimento e confermando la collaborazione a questa iniziativa di contrasto all’evasione fiscale, auspicano “una proroga dei termini e propongono una partenza a ‘doppio binario’ fino a gennaio 2019 per dare modo agli impianti di distribuzione stradale e agli agenti di commercio di prepararsi adeguatamente per gestire al meglio questa rilevante innovazione tecnologica senza gravare in termini di operatività veloce sia sull’utenza privata che su quella d’impresa”.