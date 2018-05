Trasporto aereo: Alitalia e Blue Panorama le più puntuali d’Europa in 1° trim (2)

(AdnKronos) – Kevin Lamers, manager delle comunicazioni e del marketing di Volo-in-Ritardo.it, ha commentato: “La compagnia aerea per la quale riceviamo ogni giorno il maggior numero di reclami da parte dei passeggeri italiani è la low cost Ryanair, che però sorprendentemente non si è classificata tra i peggiori vettori aerei in materia di ritardi. Questo può essere dovuto al fatto che solamente il 15% dei viaggiatori di tutto il mondo è a conoscenza dei propri diritti in caso di ritardi, cancellazioni e imbarchi negati”, commenta Kevin Lamers, manager delle comunicazioni e del marketing di Volo-in-Ritardo.

La puntualità del volo dipende anche dall’aeroporto di partenza Dal report emerge che, data la costante crescita del traffico aereo in Italia di circa 5% ogni anno, Volo-in-Ritardo.it ha rilevato che la puntualità del volo dipende anche dall’aeroporto di partenza. In Europa, l’aeroporto di Bruxelles-Charleroi detiene l’impressionante record del 93% di puntualità dei voli che sono partiti da qui: solamente 4 su circa 5000 voli hanno registrato un ritardo.

In Italia, il primo posto è occupato da Milano Linate, con l’87% dei voli partiti in orario. Immediatamente seguito dall’aeroporto di Palermo Falcone-Borsellino, con l’85%, e Napoli Capodichino, con il 79%. Il maggior numero di ritardi, al contrario, si è verificato nel secondo aeroporto della capitale, Roma Ciampino, con una percentuale di puntualità del 60%.