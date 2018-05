Trasporto aereo: Alitalia e Blue Panorama le più puntuali d’Europa in 1° trim

Roma, 30 mag. (AdnKronos) – Blue Panorama e Alitalia sono le più puntuali d’Europa: le due compagnie aeree di bandiera italiane guidano la classifica delle compagnie aeree in orario, rispettivamente con un tasso di puntualità dell’89% e del 87%. A contendere il secondo gradino del podio ad Alitalia, a pari merito, è Volotea, compagnia aerea low cost, seguita da TUIfly (86%), al terzo posto. Ai piedi del podio Air Italy (ex Meridiana) con l’85% di puntualità insieme è alle compagnie Iberia, Iberia Express, Klm tutte con lo stesso punteggio. Air Europa, Vueling, Transavia completano la Top 5 raggiungendo l’84%. All’ultimo posto della classifica figurano Norwegian Air, con un tasso di puntualità del 68%, seguita dalla portoghese TAP e la tedesca Eurowings, con rispettivamente 69% e 70%.

E’ quanto emerge dalla classifica in Europa sui voli del primo trimestre del 2018 redatta da Volo-in-Ritardo.it, sito della società Green Claim, una delle principali aziende europee che si occupano della difesa dei diritti dei passeggeri in caso di disservizi aereo.

Il report analizza i dati aggregati di OAG e dei sistemi di Volo-in-Ritardo.it specializzati nel controllo dei voli di tutto il mondo relative a 1.340.832 voli operati alle 40 compagnie aeree più utilizzate in Europa. Sono stati inoltre presi in considerazione i voli partiti dai principali aeroporti dei nove paesi in cui Green Claim lavora: Italia, Olanda, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Spagna, Polonia e Gran Bretagna.