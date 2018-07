Trasporto aereo: da oggi biglietti Ernest acquistabili con Amazon pay

Roma, 4 lug. (AdnKronos) – A partire da oggi tutti i biglietti aerei di Ernest Airlines potranno essere acquistati tramite cellulare, tablet o Pc usando Amazon Pay come strumento di pagamento. “I nostri clienti godranno della stessa esperienza di acquisto familiare e affidabile, già utilizzata da milioni di utenti in tutto il mondo. Tutto ciò di cui avranno bisogno è semplicemente un account Amazon per prenotare in pochi secondi e in totale sicurezza il loro volo su flyernest.com”, spiega la compagnia.

“Le persone amano usare servizi di cui si fidano, specialmente quando questo permette di acquistare più velocemente, senza il timore che il prezzo vantaggioso trovato dopo una lunga ricerca non sia più disponibile.” ha affermato Ilza Xhelo, Chief Commercial Officer di Ernest Airlines. Inoltre, aggiunge, “Ogni giorno i nostri passeggeri fanno la spesa online, inviano regali e guardano persino la tv su Amazon, è parte del loro stile di vita, per questo crediamo che lo stesso valga per l’acquisto del volo con Amazon Pay.