Trasporto aereo: da Verona nuovi voli Ernest per Bucarest e Iasi (2)

(AdnKronos) – “Da non sottovalutare infine, che in Romania, vivono molti italiani e sono numerose le aziende italiane che li’ hanno aperto stabilimenti produttivi e da oggi con tre frequenze settimanali sia da Bucarest che Iasi i due Paesi saranno ancora piu’ vicini”, conclude El Tannir.

“Abbiamo scelto di operare voli da Verona per Bucarest e Iasi poiché il collegamento tra Verona e la Romania e’ un collegamento storico, che e’ rimasto scoperto negli ultimi anni, ma che una compagnia orientata a servire il traffico etnico deve offrire. Infatti, piu’ di un rumeno su cinque vive in Veneto e il bacino d’utenza che si va ad intercettare con un volo da Verona e’ sicuramente molto ampio”, ha detto Davide Strinna, Country Manager Romania.