Trasporto aereo: Enac firma memorandum tecnico con Albania

Roma, 22 giu. (AdnKronos) – Per dare seguito al Protocollo d’Intesa firmato lo scorso marzo tra l’Enac e la Albanian Civil Aviation Authority (ACAA), nei giorni scorsi è stato perfezionato un accordo tecnico tra le parti finalizzato alla cooperazione nel settore aereo. A comunicarlo è l’ente nazionale dell’aviazione civile in una nota.

L’Enac e la Acaa hanno in questo modo definito i passaggi per iniziare concretamente la collaborazione attraverso prestazioni professionali di dirigenti, professionisti e amministrativi dell’Ente, esperti nei campi oggetto del Memorandum, tra cui la sicurezza del volo, la regolazione tariffaria aeroportuale, le licenze del personale di volo, la navigabilità, le operazioni di volo, i processi di certificazione per operatori, aeromobili ed elicotteri, le ispezioni, le attività con mezzi a pilotaggio remoto e le registrazioni di aeromobili. In generale, l’accordo tecnico tra le due autorità è finalizzato a promuovere lo sviluppo dell’aviazione con particolare riferimento alla ‘safety oversight’.

“La firma del memorandum tecnico – dichiara il direttore generale dell’Enac Alessio Quaranta che ha firmato con l’omologo direttore generale dell’Autorità albanese – segna un notevole rafforzamento delle relazioni bilaterali tra i due Paesi nel settore dell’aviazione civile, e rappresenta per le parti un ulteriore passo verso l’implementazione e l’armonizzazione degli standard internazionali di riferimento del settore. Come fatto anche per altri Paesi, tra i quali l’Egitto, il Montenegro e, in passato, la stessa Albania, l’Enac ribadisce il proprio impegno e la propria disponibilità a continuare svolgere un ruolo attivo per il perfezionamento dello sviluppo armonizzato del trasporto aereo internazionale”.