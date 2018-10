Trasporto aereo: Enac, traffico estate +3,8% ma più reclami (3)

(AdnKronos) – Una nota positiva arriva dal calo dei reclami per mancata informazioni sui diritti dei passeggeri, dovuto anche, sottolinea l’Enac, alla pressione esercitata dall’ente sui vettori nel corso dell’anno precedente su questo aspetto.

Sempre da quanto è emerso dal bilancio della stagione estiva, i primi mesi del 2018, con l’aumento del numero di immatricolazioni, fanno intravvedere l’avvio di una ripresa del numero degli aeromobili inseriti nelle flotte nazionali. Alitalia mostra una flotta stabile, con passeggeri e ricavi in crescita; Air Italy vede flotta e network in espansione , seppure con qualche difficoltà in termini economici; Air Dolomiti registra una situazione stabile e consolidata e Blue Panorama è impegnata in un processo di rilancio con la prevsioni di una leggera crescita cdella flotta nel 2019.

Il settore del trasporto aereo è, comunque, chiamato ad affrontare importanti sfide. Secondo le stime di Eurocontrol, nel 2040 ci saranno 16,2 milioni di voli all’anno con un aumento del 53%. Per questo, si rende necessaria una pianificazione volta potenziare le infrastrutture aeroportuali per sostenere le sfide della crescita di traffico. Su questo fronte, sottolinea ancora l’Enac, i contratti di programma e l’implementazione del sistema di monitoraggio dell’esecuzione dei lavori pubblici aeroportuali, hanno permesso continuità e consistenza degli investimenti.

