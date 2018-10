Trasporto aereo: Enac, traffico estate +3,8% ma più reclami (4)

(AdnKronos) – “La stagione estiva era iniziata con alcuni problemi legati a scioperi internazionali che hanno avuto ricadute anche sui nostri aeroporti . Le criticità – ha commentato il presidente dell’Enac Vito Riggio – sono state superate e si è consolidato un trend di crescita positivo che caratterizza il settore negli ultimi anni. Colgo l’occasione per rinnovare l’invito a tutti gli operatori a investire nel settore per affrontare anche la crescita prevista nel prossimo futuro, senza penalizzare il cuore del sistema, il passeggero”.

“Come ormai avviene da molti anni, al termine della stagione estiva l’Enac incontra gli operatori per analizzare le problematiche riscontrate e per pianificare gli eventuali correttivi. Si tratta -ha detto il direttore generale dell’Enac Alessio Quaranta – di un controllo proficuo per contribuire a fare sistema e a rendere più competitivo un settore nevralgico dell’economia che ha ulteriori potenzialità di sviluppo. In questi mesi si sono verificati disservizi per lo più fisiologici dovuti all’aumento di traffico, oltre che alle cancellazioni causate dagli scioperi. L’Enac è intervenuto a metà stagione chiedendo ad alcune compagnie di intervenire sui propri operativi , richiamando i vettori al rispetto dei diritti dei passeggeri e della qualità dei servizi”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...