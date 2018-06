Trasporto aereo: Fit, perplessi su attacco Ryanair a controllori volo

Roma, 14 giu. (AdnKronos) – “Le dichiarazioni di Ryanair rispetto a un presunto allarmante deterioramento dei servizi forniti dai controllori di volo europei ci lasciano perplessi”. A dichiararlo è Salvatore Pellecchia, segretario generale aggiunto della Fit-Cisl, puntualizzando che “per quanto ci riguarda, le lavoratrici e i lavoratori di Enav garantiscono sicurezza e regolarità dei voli con standard molto elevati”.

“I dati indicati da Ryanair non ci risultano e pertanto la richiesta che il vettore irlandese ha rivolto alla Commissione europea per i Trasporti di “intraprendere azioni urgenti e decisive” relativamente ai controllori, appare pretestuosa”, dice Pellecchia. “Evidentemente – sottolinea – gli obiettivi sono altri: Ryanair vuole liberalizzare il settore, riducendo i diritti anche di questi lavoratori. D’altra parte percepiamo bene quanto poco l’azienda consideri le risorse umane, tanto che è stata condannata per comportamento antisindacale da un tribunale italiano”.

“Assieme a Etf, la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti a cui siamo affiliati, e agli altri sindacati ci opporremo in tutte le sedi a progetti di Ryanair che possono determinare ricadute negative sul fattore lavoro e sulle persone”, conclude Pellecchia.