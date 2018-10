Treviso: sindaco incontra Salvini

Treviso, 3 ott. (AdnKronos) – Questa mattina il sindaco di Treviso Mario Conte è stato ricevuto al Viminale dal ministro dell’Interno Matteo Salvini. Nel corso dell’incontro, durato circa 40 minuti, primo cittadino e Vicepremier hanno discusso su temi piuttosto caldi come la situazione della Polizia Locale, la sicurezza – soprattutto alla luce dei recenti fatti di cronaca – e la Caserma Serena.

In particolare, Conte ha portato all’attenzione del ministro un documento sottoscritto dagli operatori del Comando di Polizia Locale di Treviso, contenente una serie di osservazioni alla Legge Quadro sull’Ordinamento della Polizia Municipale (L. 7.03.1986 n. 65), che limita il potere d’azione degli agenti, spesso e volentieri impegnati “sul campo” al pari delle altre Forze di Polizia. “È stata proposta una modifica al Decreto Salvini per estenderne l’applicazione anche al Comune di Treviso, che non raggiunge i 100 mila abitanti ma è comunque capoluogo di Provincia”, ha affermato il sindaco all’uscita dal palazzo del Viminale.

