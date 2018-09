Tumori: controlli in rosa gratis a ottobre, torna Carovana della prevenzione

Roma, 27 set. (AdnKronos Salute) – Se le donne, travolte dalle mille incombenze di tutti i giorni o pressate da difficoltà economiche o disagio sociale, ‘dimenticano’ la prevenzione, per un mese specialisti e apparecchiature diagnostiche hi-tech escono dagli ospedali per intercettale. Prenderà infatti il via il 2 ottobre il nuovo tour della Carovana della prevenzione, il programma nazionale itinerante di promozione della salute femminile promosso dalla Susan G. Komen Italia con la Fondazione Policlinico Gemelli Irccs, che percorrerà in un mese 8 regioni italiane in 30 tappe. Nelle sue 3 unità mobili ad alta tecnologia, la Carovana della prevenzione offrirà esami diagnostici per la prevenzione dei tumori del seno e del collo dell’utero, consulenze specialistiche, laboratori pratici di attività fisica e di corretta alimentazione per la promozione di stili di vita sani.

La Carovana della prevenzione, inaugurata a ottobre 2017, ha già effettuato 109 tappe in 12 regioni italiane e convolto 7.000 donne. I tumori del seno sono le neoplasie maligne più frequenti nelle donne, e occasionalmente si verificano anche negli uomini (un caso ogni 100). Ogni anno nel mondo si registrano oltre 1,6 milioni di nuovi casi, 50.000 dei quali solo nel nostro Paese. Ma quando un tumore del seno viene diagnosticato in fase precoce, ricordano gli specialisti, è possibile guarire in oltre il 90% dei casi, con terapie meno invasive.

“L’obiettivo della Carovana è proprio quello di diffondere la cultura della prevenzione sul territorio – spiega Riccardo Masetti, presidente della Komen Italia – Con le nostre Unità mobili vogliamo offrire, in particolare a donne che vivono condizioni di disagio sociale o economico, ma anche a quelle che hanno difficoltà ad aderire agli screening, la possibilità di prendersi cura della propria salute e di effettuare gratuitamente esami specialistici di prevenzione, come la mammografia, che altrimenti difficilmente riuscirebbero ad eseguire”. Non è un caso che l’anno passato la carovana “si sia recata anche nelle zone terremotate”, ricorda Masetti.

Non solo. Sul sito Internet prevenzione.komen.it sarà possibile consultare le ‘Linee guida della prevenzione’, donare per il progetto e sostenere le attività della Carovana della prevenzione tutto l’anno. In tutte le piazze coinvolte, Komen Italia incontrerà i propri sostenitori e chiunque voglia avvicinarsi all’associazione per approfondire i progetti, condividere esperienze e diventare volontario. L’appello di Komen Italia sarà condiviso anche sui social network con una campagna di sensibilizzazione per promuovere la prevenzione anche fra i più giovani.

Al passaggio della Carovana della prevenzione, molte città, monumenti, edifici, fontane, piazze si coloreranno di rosa a sostegno della Campagna. “La Fondazione Policlinico universitario A. Gemelli Irccs ha scelto di essere al fianco della Komen Italia in questo importante progetto di promozione della salute femminile, che nei primi 12 mesi ha già raggiunto 7.000 donne in 109 tappe di 12 regioni italiane – afferma Marco Elefanti, direttore generale Fondazione Policlinico Gemelli Irccs – Sulle tre unità mobili opera personale sanitario specializzato della nostra Fondazione, che insieme ai volontari della Komen Italia e a personale sanitario di Istituzioni locali e organizzazioni non profit che collaborano al progetto, assicura l’ampia gamma di prestazioni di prevenzione a tutela della salute”.

“Sostenere la Carovana della prevenzione,vuol dire per la Fondazione Johnson & Johnson promuovere sempre più la diffusione di una cultura della prevenzione a salvaguardia della salute, attraverso una presenza davvero capillare sul territorio. E’ bello vedere come da una singola unità mobile si sia arrivati alla realizzazione di un progetto cosi importante per la salute delle comunità”, dichiara Barbara Saba, direttore generale della Fondazione J&J.

“Anche Sky Italia, al fianco di Komen Italia da 5 anni, ha scelto di rinnovare la Partnership per il sociale – dice Serena Chiama, Head of Internal Communication & Bigger Picture di Sky – certi che l’iniziativa raggiungerà tante donne e promuoverà l’informazione e la sensibilizzazione sui rischi del tumore del seno. Nel progetto collaboreremo all’organizzazione di 3 tappe con l’inaugurazione della Carovana a Milano Rogoredo, nella piazza antistante la nostra sede, e poi Cagliari e Palermo. Nel mese di ottobre, inoltre, Sky Italia promuoverà la campagna anche tramite i propri canali: a X Factor Mara Maionchi, giudice del talent, lancerà uno speciale appello a sostegno delle iniziative di Komen Italia”.

