Ue: Fico, no a politica chiusa ma aperta dentro Europa (2)

(AdnKronos) – “Siamo nella fase della crisi del capitalismo, anche di quello cosiddetto neoliberista, perché -ha sottolineato Fico- è emerso con tutti i suoi aspetti più negativi. La distribuzione della ricchezza è nelle mani di pochi, mentre le periferie del mondo, ma anche quelle dei nostri centri, si sono impoverite. In Italia abbiamo cinque milioni di persone sotto la soglia povertà. Ma serve visione globale e serve dare risposte globali. La prima risposta è che alla globalizzazione della economia deve corrispondere una globalizzazione dei diritti delle persone”, altrimenti “si creano esperienze tragiche perché portano soldi belle tasche di pochi e intorno lasciano il deserto”.

“Ed è quello che è accaduto in questi trent’anni in tanti Paesi” ha fatto presente il presidente della Camera, ad esempio in Africa “con le multinazionali che arrivano a prendere energia attraverso l’estrazione di materia prima a poi magari in quel paese, ad esempio il Niger, non riesce ad avere la luce elettrica. Allora è chiaro che poi continuano le migrazioni, perché non c’è più bene-diritto di rimanere nel luogo in cui si abita né il diritto di potersi spostare”.

“Noi dobbiamo allora, per forza, fare un discorso culturale globale e alla globalizzazione dobbiamo fare corrispondere l’innalzamento dei diritti a tutti i livelli. Noi come Stato italiano – ha detto – dobbiamo potere fare questo e agire su questo temi”. Intanto “si stanno trasformando le strutture portanti delle società su due asset: comunicazione ed approvigionamento energetico. Siamo in momento di trasformazione. Il punto è: come gestiamo la trasformazione e che società vogliamo essere? Queste le domande a cui voglio dare risposta e non c’è dubbio che la politica debba potere discutere ad ampio raggio”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...