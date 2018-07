Turismo: Airbnb, bene indicazioni programma Centinaio (2)

(AdnKronos) – “Da parte nostra – sottolinea Frigerio – siamo impegnati da anni nell’accompagnare le politiche in favore dell’artigianato, e nella promozione delle eccellenze turistiche e alimentari della filiera. Vogliamo offrire da subito la massima collaborazione, anche alla luce della dichiarata intenzione del Ministro di lavorare con le piattaforme, per immaginare soluzioni innovative che possano dare nuovo slancio al settore e al Paese”.

“Già oggi siamo impegnati a spiegare come le Esperienze possano rappresentare uno strumento efficace per promuovere il food e l’Italia rurale. La nostra sfida sarà quella di far comprendere a migliaia di allevatori, agricoltori e produttori delle eccellenze gastronomiche locali che nelle loro attività si nasconde spesso un enorme potenziale turistico che può essere valorizzato”, conclude Frigerio.