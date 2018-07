Turismo: Airbnb, bene indicazioni programma Centinaio

Roma, 5 lug. (AdnKronos) – “Accogliamo positivamente le indicazioni programmatiche espresse dal Ministro su come integrare agricoltura e turismo, a seguito della recente delega. Sono perfettamente in linea con il posizionamento del Made in Italy in ambito turistico presso il pubblico internazionale, che sceglie il nostro paese tanto per le sue bellezze paesaggistiche quanto per l’eccellenza agroalimentare”. A dichiararlo è Matteo Frigerio, Country Manager di Airbnb Italia, commentando l’audizione di oggi del ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Gian Marco Centinaio alle Commissioni riunite Agricoltura di Camera e Senato.

“Dobbiamo lavorare per rafforzare la cultura del Made in Italy nel mondo, favorendo le occasioni di turismo esperienziale e l’esposizione alla filiera durante il soggiorno degli ospiti stranieri nel nostro paese: è da qui che si deve partire per educare gli ospiti stranieri per vincere così la lotta all’Italian sounding”, spiega Frigerio.

“Lo scorso anno – dice Frigerio – sono stati 7.850.000 i viaggiatori che hanno visitato l’Italia con Airbnb. Molti di loro scelgono di prenotare anche una delle esperienze enogastronomiche, che rappresentano attualmente il 40% dell’offerta” .