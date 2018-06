Turismo: Brumotti domani a Orvinio per viaggio sostenuto da Intesa Sp

Roma, 27 giu. (AdnKronos) – Doman verso le 10, Vittorio Brumotti è a Orvinio (Ri) per l’iniziativa ‘Brumotti per l’Italia’, il lungo viaggio in bicicletta sostenuto da Intesa Sanpaolo alla scoperta delle bellezze del nostro Paese. Orvinio splendido borgo medievale, uno dei Borghi più belli d’Italia, è candidato a diventare un Luogo del Cuore del Fai – Fondo Ambiente Italiano.

Tutti possono votare il proprio Luogo del Cuore presso le filiali Intesa Sanpaolo o sul sito https://www.fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/i-luoghi-del-cuore/ Il lungo viaggio di Vittorio Brumotti – oltre 2.600 km, 113 ore sui pedali e 20mila metri di dislivello – è patrocinato dal FAI e toccherà numerosi Luoghi del Cuore, progetto che vede la Banca impegnata dal 2004 in qualità di promotore e partner unico.

Dopo aver partecipato alla serata sul tema della protezione organizzata da Intesa Sanpaolo a Torino il 21 giugno scorso, l’inviato di Striscia la notizia sarà venerdì 29 giugno all’ospedale Santobono-Pausilipon di Napoli, tra i piccoli pazienti dell’asilo nido realizzato da Intesa Sanpaolo all’interno del reparto di oncoematologia pediatrica.