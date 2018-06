Fi: domani Musella riunisce movimento ad Assago, focus su voto 2019

Milano, 27 giu. (AdnKronos) – Domani il commissario provinciale di Forza Italia Milano, Graziano Musella, riunisce le file milanesi del movimento, ad Assago, in vista delle prossime elezioni amministrative, che nel 2019 coinvolgeranno 67 Comuni della provincia di Milano. Alle 21 in Piazza Risorgimento, si terrà un incontro con gli amministratori di Forza Italia di quei comuni. Parteciperanno anche parlamentari e consiglieri regionali eletti nel territorio della Provincia di Milano.

Si tratta di “un appello volto a creare unione e coesione in un momento politico in cui il Movimento deve imporre la propria presenza sul territorio”. La fase di preparazione della prossima campagna elettorale, spiega Musella in una nota, avrà inizio a settembre di quest’anno.

“Penso -dice Musella- possa essere utile incontrarci, prima delle ferie estive, con i responsabili comunali e con gli amministratori di Forza Italia dei Comuni che andranno al voto nel 2019 per valutare insieme la situazione del nostro partito e per iniziare a discutere degli scenari politici che si prospettano”.