Turismo: Enit, per 74% tour operator crescono prenotazioni verso Italia (2)

(AdnKronos) – In linea con questa tendenza, aggiunge il direttore esecutivo di Enit, “si va sempre più affermando il turismo enogastronomico, che attraverso la valorizzazione dei cibi raggiunge il più ampio orizzonte dei profili culturali e dei vissuti dei territori che ospitano i flussi turistici. Tale sviluppo dell’industria turistica nel nostro Paese costituisce per gli operatori un momento di sfida. Da una parte, infatti, occorre un impegno costante nell’aggiornamento delle linee strategiche che guidano l’approccio alla domanda turistica. Dall’altra si rende necessario rendere strutturale lo sviluppo della domanda di turismo italiano, consolidando l’attività di promozione del territorio nazionale”.

Le due macro aree del mercato (Europa – Oltreoceano) hanno risposto in modo coerente, anche se la crescita è leggermente superiore per gli operatori d’oltreoceano rispetto a quelli europei. In particolare, le vendite ‘in aumento’ riguardano il 73,1% dei tour operator europei e il 76,5% di quelli d’oltreoceano. Le prenotazioni ‘stabili’ sono indicate principalmente dai mercati extra Europa (23,5% contro 17,3% di quelli europei). La quota dei tour operator in Europa che dichiara vendite “in calo” è del 9,7%, mentre nessun operatore al di fuori dell’Europa indica una diminuzione.

La quasi totalità degli operatori intervistati rileva un aumento del turismo enogastronomico nell’estate 2018 rispetto al medesimo periodo del 2017: il 90% dei Paesi esteri ha rilevato un andamento in salita del prodotto. Le tendenze di crescita sono del 10% per i Paesi europei e del 20% per i Paesi oltreoceano. Il turismo enogastronomico riguarda più o meno tutte le Regioni italiane, in particolare le principali indicate dai TO contattati sono: Toscana (soprattutto Chianti e Firenze), Piemonte (Langhe, Baveno), Sicilia, Emilia Romagna Veneto, Umbria e Puglia. I pacchetti turistici che sono dedicati all’enogastronomia hanno una durata media di 6 giorni.