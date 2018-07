Turismo: sindaco Jesolo, ci aspetta super agosto all’insegna del tutto esaurito (2)

(Ve) – (Adnkronos) – “Si proseguirà poi con le grandi feste sulla spiaggia, come “Random – una festa a caso” prevista per il 4 agosto nella zona del faro di Piave Vecchia, dove i giovani potranno ballare e divertirsi sulle note di generi musicali tra i più diversi vestiti in modo stravagante. Il 12 agosto sull’arenile di piazza Brescia toccherà invece a “Holi Color”, festa che si ispira alla tradizione indiana in cui i ragazzi, oltre a ballare potranno colorarsi grazie a speciali polveri di ogni pigmentazione”, prosegue.

“Appuntamento che non può mancare è il “Festival del fuoco”, spettacolo pirotecnico che si svolgerà sull’arenile di piazza Brescia il 15 agosto, illuminando il cielo di Jesolo per festeggiare il ferragosto. A questi eventi se ne aggiungeranno molti altri, capaci di rendere speciale le vacanze dei nostri ospiti”, conclude Zoggia.

