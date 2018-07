Turismo: sindaco Jesolo, ci aspetta super agosto all’insegna del tutto esaurito

Jesolo (Ve), 15 lug. (AdnKronos) – “Quello che ci aspetta è un super agosto, all’insegna del tutto esaurito sulla nostra spiaggia. Le previsioni che stiamo iniziando a ricevere sui pernottamenti negli alberghi e appartamenti del litorale sono molto buone e confermano il trend positivo degli ultimi anni, con presenze turistiche che, solo nel 2017, si sono attestate sui cinque milioni e mezzo di visitatori. Se il meteo si confermerà buono come lo scorso anno, sono convinto che chiuderemo questa stagione 2018 con un incremento delle presenze”. Lo sottolinea all’Adnkronos Valerio Zoggia, sindaco di Jesolo (Venezia), la spiaggia più cult dell’Alto Adriatico.

“Le premesse per un agosto ricco di soddisfazioni ci sono tutte, confermate anche di tanti eventi in programma in città a misura di tutti, dai giovani alle famiglie. E l’atmosfera è destinata a scaldarsi subito, già dal 2 agosto con il Festival Show, appuntamento musicale ormai consolidato nella nostra località che attira ogni anno migliaia persone e vedrà cantanti italiani e non esibirsi dal vivo nella nostra città”, annuncia il sindaco di Jesolo.

Correlati