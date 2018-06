Tv: Agcom, decisioni su avvio indagini istruttorie decise non dai singoli direttori

Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “Le decisioni di avvio delle indagini istruttorie sono assunte dagli organi collegiali e, nel caso delle audience, dalla Commissione Servizi e Prodotti (Csp), e non dai singoli direttori, la cui opera competente e corretta è unanimemente apprezzata dal Consiglio”. Così l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni smentendo quanto scritto da ‘Il Fatto Quotidiano’ nel’articolo dal titolo ‘Tv contro internet per colpire i giornali online’.

Dunque, sottolinea l’Agcom, “non corrisponde a verità dire che l’avvio dell’indagine è stato della Responsabile della Direzione contenuti audiovisivi; non vogliamo pensare che si tratti di un maldestro tentativo di condizionamento, se non di intimidazione, del personale e dell’autonomia dell’Autorità. A ciò si aggiunge che l’avvio di tale procedura è una conseguenza dell’esercizio dei compiti di vigilanza di cui è investita l’Autorità. Ne deriva che anche quanto scritto nell’articolo in merito alla volontà di ‘colpire i giornali online’ è un processo alle intenzioni non fondato su fatti verificati”.

E proprio dai fatti, rileva l’Agcom, “vogliamo ripartire: l’avvio è stato preceduto da varie richieste di informazioni alla stessa Audiweb, il cui riscontro ha reso necessario l’approfondimento da parte di Agcom. A sua volta, la Commissione per i Servizi e i Prodotti dell’Autorità ha deciso all’unanimità di avviare un’istruttoria finalizzata a “verificare la congruità della metodologia utilizzata e riscontrare la veridicità dei dati pubblicati” nel nuovo progetto di misurazione delle audience online Audiweb 2.0”.