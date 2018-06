Trasporto aereo: Flydubai, al via primo volo Dubai-Catania

Roma, 27 giu. (AdnKronos) – Al via il primo volo tra Dubai e la Sicilia. A operarlo è Flydubai i cui collegamenti diretti per Catania, grazie alla partnership con Emirates, saranno parte del codeshare esistente tra le due compagnie. Flydubai conta in Europa un network di collegamenti composto da 27 destinazioni, tra cui Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Finlandia (da ottobre), Grecia, Italia, Macedonia, Montenegro, Polonia, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Turchia ed Ucraina. Il servizio sarà operato con il nuovissimo Boeing 737 Max 8.

Il volo è stato inaugurato oggi all’aeroporto di Catania con il tradizionale saluto con il cannone ad acqua. Ad accoglierlo una delegazione proveniente da Dubai, composta, tra gli altri, da Liborio Stellino, Ambasciatore d’Italia negli Emirati Arabi Uniti, Jeyhun Efendi, Senior Vice President, Commercial Operations di flydubai, Thierry Aucoc, Senior Vice President Commercial di Emirates. La delegazione ha incontrato, una volta atterrata, Muhannad Alnaqbi, Vice Capo Missione degli Emirati Arabi Uniti in Italia, e Nico Torrisi Chief Executive Officer della Società Aeroporto Catania (SAC).

“Il nuovo collegamento di flydubai con Catania – ha commentato Liborio Stellino – consentirà, in modo efficace, che il Sud Italia sia direttamente collegato all’ampio network di Dubai. Si tratterà di un ulteriore tassello della già ricca partnership esistente tra Italia ed Emirati Arabi Uniti. Un simile sviluppo positivo nei collegamenti diventerà immediatamente uno strumento molto utile per entrambi i paesi; un approccio win-win, che creerà un impatto positivo sui settori del turismo e del commercio”.