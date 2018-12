Tv: Anastasio ‘stella’ di X Factor, sono un libero pensatore/Adnkronos (2)

(AdnKronos) – Il cantautore, che è cresciuto ascoltando Fabrizio De Andrè e Caparezza, ha in serbo altri pezzi già scritti che potrebbe presto incidere, ma non pensa, ad esempio, a Sanremo. “Non vorrei andare subito a fare un’altra competizione, ma non lo escludo per il futuro”. Sicuramente, continuerà a fare rap, il fil rouge della competizione di quest’anno: “Per me fare rap significa comunicare, sono fiero di aver portato sul palco le mie parole e che siano state efficaci”. Il 21enne sembra tutto tranne che una meteora destinata a spegnersi presto, come altri vincitori del talent Sky. “Finora ho sempre cercato di non scordarmi chi sono: stare mesi recluso in questi situazione per certi versi alienante. Mi sento cambiato, vivo ancora lo shock della gente che mi chiede le foto, ma mi sento ancora il vecchio Marco Grinch”.

Per gli altri concorrenti, è tempo di tornare a casa, “arricchiti”. Luna, la sedicenne, non vede l’ora: “Mi manca tantissimo la mia Sardegna”, dice, mentre Naomi, confessa, tornerà castana presto. A gennaio, dopo le feste, sarà il momento di ripensare tutto il programma, che non potrà contare sui giudici-simbolo di questa e delle passate edizioni, Fedez e Manuel Agnelli per primi.

La dodicesima edizione ha raggiunto nuovi record: la finale-evento di ieri al Forum è stata la più vista di sempre nella storia del talent. Sono stati 2 milioni e 824mila circa gli spettatori medi, con una share complessiva del 13% e un totale di 7,7 mln di spettatori unici. La crescita è dell’1,5% rispetto all’edizione dello scorso anno. La finale è stata il secondo programma più visto della tv italiana e il primo programma nazionale tra il pubblico 15-54 anni. Anche la partecipazione del pubblico da casa è stata altissima, con 11,4 milioni di voti arrivati al Mediolanum Forum (+35% rispetto al 2017), per un totale di oltre 48 milioni di voti per tutta l’edizione.