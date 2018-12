Tv: Anastasio ‘stella’ di X Factor, sono un libero pensatore/Adnkronos

Milano, 14 dic. (AdnKronos) – Per gli altri che con lui sono arrivati alla fine di questa avventura è “il Grinch”, un tipo po’ schivo e poco conciliante, ma anche “il migliore”, quello che nei pezzi mette tutta la sua anima. Il day after della finale di X Factor 2018 è tutto per il vincitore Anastasio, che ancora, dopo ieri sera, non ha avuto il coraggio di accendere il cellulare. ‘La fine del mondo’, il suo inedito, è già disco d’oro, ed è uscito oggi il suo Ep, con tre brani cantati durante il talent, tra cui Generale, e tre inediti. “Autunno”, registrato con i Bowland, “per me è una chicca, forse il mio preferito dei tre”.

L’altro inedito, “Un adolescente”, ha suscitato polemiche per il riferimento alle svastiche disegnate sui muri. “E’ un canzone sul proibito, sulla ribellione e sulla fragilità degli adolescenti, non si può prendere una frase senza contestualizzarla”, si schermisce il rapper durante la conferenza stampa, dove ha tenuto banco la sua presunta inclinazione per la destra, dettata dai ‘like’ alle pagine di Donald Trump e Matteo Salvini, svelati per primi da ‘Ingranaggi Podcast’.

“Mi fa sorridere questa storia, mi danno fastidio le strumentalizzazioni: hanno scritto articoli basati sulla fuffa, mi piace informarmi e mi ritengo un libero pensatore, per me può dire una cosa giusta anche Salvini, così come Renzi. Guardo a quello che uno dice, non alla persona”, dice, rivelando di aver votato scheda bianca alle ultime elezioni e di aver una (insolita) passione per il giornalismo. “Mi piace leggere articoli, su Internet seguo molte pagine di divulgazione, di giornalismo”. Sa che diventare un personaggio pubblico comporta dei rischi, ma non vuole smettere di essere se stesso: “Mi sto approcciando per la prima volta a dei meccanismi che mi danno fastidio perché perdo di sincerità se devo stare a dosare le parole perché chiunque le può fraintendere in maniera così grave”.