Tv: domani finale X Factor, una festa con Mengoni, Muse, Ghali e The Giornalisti

Milano, 12 dic. (AdnKronos) – Tutto pronto per la dodicesima finale di X Factor, che andrà in onda domani sera su Sky Uno e in chiaro su TV8 con l’ultima sfida tra i quattro artisti rimasti in gara: Naomi, i Bowland, Anastasio e Luna. Il supershow, con Marco Mengoni a duettare con i finalisti come ospite d’eccezione, segnerà anche la fine di un’era per il programma, destinato a restare – salvo sorprese – orfano dal prossimo anno di due dei suoi giudici ‘cult’, Fedez e Manuel Agnelli. Dei nuovi assetti futuri della competizione, “onestamente non ne abbiamo ancora parlato e ci prendiamo del tempo. Siamo aperti a tutto, ma la nostra intenzione è sempre tentare di sorprendere il pubblico”, ha sottolineato in conferenza stampa Nils Hartmann, direttore delle produzioni originali di Sky Italia. Di certo, nel 2019 ci sarà Alessandro Cattelan: “Ho firmato il contratto anche per il prossimo anno quindi ci sarò”, ha detto il conduttore, che intratterrà i circa 7mila fan attesi al Forum di Assago e gli oltre due milioni da casa.