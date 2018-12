Tv: domani finale X Factor, una festa con Mengoni, Muse, Ghali e The Giornalisti (2)

(AdnKronos) – Lo scorso anno, gli spettatori erano stati quasi 2 milioni e 800mila, sommando Sky Uno e Tv8. Quest’anno, alle spalle c’è la semifinale più vista di sempre su Sky, con un milione e 343mila spettatori medi: l’auspicio è continuare sulla stessa strada: “Ogni anno la finale è un po’ come un compleanno per me, è una festa in cui devo anche riuscire a far funzionare tutto per far divertire gli altri”, ha spiegato Cattelan, dal 2011 sul palco del talent. “Abbiamo superato brillantemente la crisi del settimo anno, i ragazzi hanno talento e ci regaleranno una finale bomba”, ha aggiunto Hartmann. Con loro, si esibiranno i Muse, Ghali e i The Giornalisti. Durante la serata, che sarà una vera e propria festa della musica, ci sarà spazio anche per una riflessione sulla tragedia della discoteca di Corinaldo, dove hanno perso la vita sei persone, di cui cinque giovanissimi. “Sentiamo la responsabilità di parlare a un pubblico così giovane e non potevamo fare finta di niente”, ha chiarito Hartmann.

Tra i concorrenti, il favorito dei quattro sembra essere Anastasio, della squadra di Mara Maionchi. Ma il rapper campano di ventun anni non sente più di tanto la pressione: “Dall’esperienza che ho avuto ci sono sempre state sorprese nel programma, non mi sento il favorito e per quanto mi riguarda penso di aver già fatto tanto ad arrivare fino a qui e di non dover dimostrare qualcosa in più”. Arrivare alla finale è “un traguardo inatteso e già soddisfacente” anche per gli altri tre finalisti. “Ho iniziato X Factor con l’obiettivo di capire se tutto questo, tra i palchi e le telecamere, facesse per me. E adesso sì, lo so: per me la vittoria è stata capire questo”, dice la giovanissima Luna, sedici anni di pura energia. I numeri dell’edizione sono un successo anche sul fronte dei social network: X Factor è il programma più commentato della stagione, con 13 milioni e 200mila interazioni complessive. Il record vero si è visto nei voti, 37 milioni e in crescita del 49% rispetto agli stessi live dello scorso anno. La collaborazione tra Sky e Vodafone renderà la finale di X Factor anche il primo show in Europa a sperimentare in 5G la Virtual Reality immersiva, con visori che permetteranno di vivere lo spettacolo in tempo reale e a 360 gradi.