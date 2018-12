Tv: ‘La compagnia del cigno’, i ragazzi del conservatorio nella serie di Rai1 (2)

(AdnKronos) – Nei dodici episodi di questa storia corale, vittorie e sconfitte si intrecciano, insieme all’amore e al confronto intergenerazionale. Il progetto che riesce a rendere popolare la musica classica coinvolge l’orchestra della Rai, il conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e la Youth Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma.

La contaminazione tra generi tocca non solo la musica: in occasione della messa in onda della serie saranno disponibili (dal 15 gennaio) in libreria e negli store digitali otto volumi: sette legati alla vita dei personaggi – Matteo, Sara, Domenico, Barbara, Robbo, Sofia e Rosario (ciascuno al prezzo di otto euro) con tanto di poster dei protagonisti; l’ultimo è un romanzo finale che tirerà le fila dell’intera storia, attraverso il racconto di Rossella, la direttrice del conservatorio.

“E’ una scommessa editoriale legata alla fiction – spiega Flavio Mucciante direttore editoriale Rai Libri- che testimonia come l’asset librario stia diventando sempre più strategico all’interno del gruppo Rai. Abbiamo pensato che fosse importante pubblicare i volumi in parallelo con la messa in onda della serie tv per proporre un messaggio fatto di passione, disciplina, determinazione, che rimette al centro i ragazzi e il loro impegno a mettersi in gioco, sette storie che trasmettono un’immagine in chiaro della nostra epoca, un’immagine di riscatto e di obiettivi raggiunti da condizioni di partenza non sempre facili”.