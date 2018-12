Tv: ‘La compagnia del cigno’, i ragazzi del conservatorio nella serie di Rai1

Milano, 17 dic. (AdnKronos) – Un giovane gruppo unito dal talento per la musica, la nascita di una grande amicizia e un viaggio alla scoperta di se stessi. E’ lo spartito de ‘La compagnia del cigno’, serie scritta e diretta da Ivan Cotroneo, che firma i soggetti e le sceneggiature insieme a Monica Rametta, prodotta da Indigo Film in collaborazione con Rai Fiction. Sei prime serate in onda da lunedì 7 gennaio su Rai1 con protagonisti sette ragazzi, tra i 15 e i 18 anni, tutti studenti del conservatorio Giuseppe Verdi di Milano.

Diversi per carattere, estrazione sociale, si misurano con la famiglia, le regole della disciplina e un durissimo direttore d’orchestra, Luca Marioni detto ‘il Bastardo’ che li costringe a esercitarsi insieme per aiutare Matteo, ‘il terremotato’ appena arrivata da Amatrice. “La compagnia del cigno è un’esplorazione del passaggio difficile dell’adolescenza che segna la crescita, con i rischi, le paure e i sogni che lo accompagnano – spiega il direttore di Rai Fiction, Eleonora Andreatta in occasione della presentazione della serie a Milano -, ma anche una storia sul valore dello spirito di squadra e una narrazione sulla fatica di imparare a suonare insieme in un’orchestra”. Non solo: la serie “è un inno alla bellezza di Milano, un luogo contemporaneo e insieme ricco di storia”.

Oltre ai giovani talenti selezionati tra oltre 1800 musicisti, ci sono attori d’eccezione come Anna Valle e Alessio Boni e ancora Giovanna Mezzogiorno e Alessandro Roia, oltre alla partecipazione di Rocco Tanica, Giorgio Pasotti, Marco Bocci e al cantante Mika che interpreta se stesso e firma la sigla con un brano inedito. “La Compagnia del cigno racconta – spiega Cotroneo – che da soli non si è nessuno e che la soluzione alla propria ferita è spesso nel confronto con gli altri. Racconta anche che i maestri che incontriamo nella nostra vita, i punti di riferimento, le guide, sono indispensabili per poter crescere”.