(AdnKronos) – “Avere un bilancio comune dell’eurozona è una buona idea, se questo non comporta più tasse per gli italiani e se tale bilancio è autenticamente destinato allo sviluppo economico e alla solidarietà di chi è in difficoltà. Non ci serve invece -conclude Carfagna- un ‘Fondo monetario europeo” in cui i governi di Germania e Francia provino a isolare l’Italia e a volerle imporre le loro condizioni in caso di crisi finanziaria”.