Ue: Carfagna, Italia non può essere spettatrice di riforma

Roma, 23 giu. (AdnKronos) – “Ai cittadini italiani serve un’Unione che superi la crisi con un grande piano di investimento nella risorsa più preziosa che abbiamo: le persone, il capitale umano. In vista del Consiglio europeo è bene che anche in Italia si discuta apertamente di quale riforma dell’Unione europea vogliamo, come chiedono oggi anche alcuni autorevoli economisti in una lettera aperta al governo. E’ una riflessione che deve fare il governo e che, costruttivamente, facciamo noi dall’opposizione, perché l’Italia non può essere uno spettatore degli incontri tra Angela Merkel ed Emmanuel Macron”. Così Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia.

“L’Europa che a noi interessa -aggiunge- è quella che investe risorse per costruire strade, porti, aeroporti, ponti, reti idriche, reti energetiche, reti di telecomunicazione; vogliamo che l’Europa si occupi direttamente del reddito e del destino di milioni di disoccupati, soprattutto giovani; vogliamo che l’Europa investa in programmi di innovazione, formazione e valorizzazione del capitale umano, ricerca e sviluppo, cura dell’ambiente”.