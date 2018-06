Ue: Confagri, evitare ‘hard brexit’, bene difesa Pac (2)

(AdnKronos) – Per Giansanti, “non possiamo che augurarci che l’ipotesi di una ‘Hard Brexit’ venga alla fine scongiurata. Ritengo che questo sia l’interesse comune degli imprenditori nella Ue e nel Regno Unito”.

Il presidente di Confagricoltura ha quindi rivolto un ringraziamento al Consiglio Europeo, e in particolare alla delegazione italiana, per l’annuncio nelle conclusioni del vertice, a proposito delle tensioni commerciali in atto, della determinazione con la quale l’Unione risponderà “a tutte le azioni di chiara natura protezionistica, comprese quelle che mettono in discussione la politica agricola comune”.