Ue: Confagri, evitare ‘hard brexit’, bene difesa Pac

Roma, 29 giu. (AdnKronos) – Si è discusso anche del negoziato in corso sulla ‘Brexit’ durante il Consiglio Europeo che si è concluso oggi, a Bruxelles. Nel documento finale del vertice si rivolge ai negoziatori l’invito ad intensificare le trattative, preparandosi a tutti gli esiti possibili. In pratica, rileva il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, i capi di Stato e di governo “non hanno escluso la possibilità che l’uscita del Regno Unito, nel marzo 2019, possa avvenire senza la definizione di un periodo di transizione. Senza regole condivise, la ‘Brexit’ avrebbe un impatto particolarmente pesante sull’economia e per il settore agroalimentare”, aggiunge Giansanti.

Perché, spiega, “tra meno di un anno il Regno Unito diventerebbe a tutti gli effetti un Paese terzo e gli scambi commerciali con la UE sarebbero sottoposti alle tariffe stabilite dall’Organizzazione mondiale del commercio”. Per il settore agro-alimentare, le tariffe oscillano tra il 10 ed il 30% e le vendite di prodotti italiani sul mercato britannico ammontano a 3,5 miliardi di euro l’anno.

Inoltre, rileva il presidente di Confagricoltura, “non sarebbero più riconosciute e tutelate le denominazioni di origine e di qualità. In più, si verrebbe a creare un buco nel bilancio dell’Unione, tale da mettere a rischio la continuità di tutti i programmi di spesa nei restanti 27 Stati membri”.