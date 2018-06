Ue: Conte, 5 mln poveri non possono aspettare, Europa dia risposte (2)

(AdnKronos) – Per il premier, “il bilancio 2021-2027 è uno strumento chiave per raggiungere questo traguardo, insieme allo scopo fissato dalla Commissione di un ‘bilancio moderno, per un’Unione che protegge, rende più forti e difende’. Per questo il bilancio dell’Unione dovrebbe concentrarsi sui modi per sostenere la crescita nazionale e affrontare le sfide comuni in modo efficace”, dice Conte richiamando anche “la gestione di tutte le dimensioni della migrazione”.

“L’Italia è un contributore netto al bilancio dell’Unione – ricorda il premier – Pensiamo perciò di meritare una maggiore attenzione ai nostri bisogni rispetto alle politiche tradizionali penso all’agricoltura e alla coesione e una risposta comune al fenomeno migratorio. Naturalmente ci opporremo ad ogni misura che danneggi le Regioni e i territori ancora in difficoltà. Equità significa anche questo”.

“Dirò che siamo a favore, in linea di principio, a concentrarci sulle nuove priorità di bilancio: migrazione e controllo delle frontiere, difesa e sicurezza, crescita e innovazione. Ma abbiamo bisogno di un aiuto più consistente – rimarca ancora Conte – e di espressioni di maggiore solidarietà da parte dell’UE e di tutti gli Stati membri, in tutte le modalità che ho espresso”.