Ue: Di Maio, pronti a ridurre contributo se taglio fondi

Roma, 13 lug. (AdnKronos) – Se nel prossimo bilancio europeo verranno tagliati i fondi Ue per il sociale e l’agricoltura, l’Italia sarà pronta a “ridurre” il suo contributo. Lo ha detto il ministro per il Lavoro e lo Sviluppo economico Luigi Di Maio davanti all’assemblea Coldiretti. “Non voglio credere che si voglia tagliare dal prossimo programma settennale oltre 2 mld di soldi per il sociale e l’agricoltura” per colpa della Brexit, afferma Di Maio. “Così – attacca – stai dicendo che per stare nell’Ue devo pagare uno scotto”.

“Se ci vogliono tagliare i fondi per l’agricoltura è il sociale, se questo è l’andazzo – e credo che il governo sia d’accordo – noi gliene daremo di meno nel bilancio Ue. Se diamo 20 mld ma ce ne entrano 12 allora vorrà dire che tratterremo qualcosa perché quelli sono i nostri soldi”, dice Di Maio.

