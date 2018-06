Ue: Di Maio, su lavoro e pensioni più matrigna che solidale

Roma, 22 giu. (AdnKronos) – “Abbiamo conosciuto un’Europa che dal punto di vista dei lavoratori, dei pensionati e dei disoccupati e’ sempre stata una matrigna più che una realtà che doveva accompagnarci nei diritti e nella solidarieta’”. Cosi’ il vicepremier Luigi Di Maio, dal palco del XVII congresso Uil torna sull’Europa che “serve se lavora sul pilastro sociale, se invece continua a lavorare sulle banche e sulla finanza i cittadini non la seguiranno”, ammonisce.

“Ieri ho detto che noi sosteniamo tutti gli interventi di politiche sociali che vorrà fare l’Ue con il fondo sociale e quello sulla globalizzazione ma a due condizioni: che ci sia un semplice accesso a questi fondi e che non si possono destinare questi fondi a parti dell’Italia solo in base al Pil di quella zona”, spiega ricordando il colloquio con la commissaria Europea Marianne Thyssen ieri. “Questi fondi dobbiamo cominciare a destinarli in base agli indici di disoccupazione di quelle zone, perchè il Pil e’ un indicatore di ricchezza, ma e’ vero anche che il Pil italiano cresce ma i livelli di povertà non arretrano”, conclude.