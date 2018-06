Uil: Camusso, bene piattaforma, lavorare insieme anche contro jobs act

Roma, 22 giu. (AdnKronos) – La Cgil apre alla piattaforma comune per lo sviluppo del Paese lanciata dal leader Uil, Carmelo Barbagallo dal XVII congresso della confederazione. Il verde arriva dal segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, nel corso del suo intervento includendo nei punti da condividere anche la lotta contro il Jobs act.

“E’ importante la proposta di ieri sulla piattaforma. Serve un lavoro comune di messa a punto delle proposte per parlare a tutti i lavoratori e difendere quanto di buono abbiamo ottenuto in questi anni senza però esitare a cambiare ciò che ha indebolito, come il Jobs Act”, dice.

Una piattaforma, prosegue Camusso, da costruire “apertamente insieme ai delegati aprendo una vera stagione di attenzione verso i lavoratori e ai pensionati attraverso una operazione di grande coinvolgimento e partecipazione. Questo- conclude- ci renderà più forti e permetterà al paese di tornare ad avere un orizzonte”.