Ue: don Colmegna, su accoglienza basta egoismi e rispettare diritti umani (2)

(AdnKronos) – “Diventa sempre più urgente -aggiunge don Colmegna- la necessità che si torni seriamente a discutere di come superare i limiti oggi imposti dal Trattato di Dublino, partendo dalla proposta approvata dal Parlamento Europeo, e di come promuovere nuove norme sull’immigrazione rispettate da tutti gli stati membri, nella prospettiva di costruire ponti e non muri, come ci sollecita a fare Papa Francesco”.

Per questo, la Casa della carità “ha aderito con convinzione all’Iniziativa dei Cittadini europei ‘Welcoming Europe’, che mira ad affrontare le paure della gente non soffiando sul fuoco del rancore, ma con una proposta che produce coesione sociale. È un piccolo passo nella prospettiva di superare egoismi e chiusure, ma indica la giusta strada da percorrere”, conclude don Virginio Colmegna, in occasione della sua premiazione al Parlamento europeo di Bruxelles.

