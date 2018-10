Roma, 8 ott. (AdnKronos) – “Dice Juncker che bisogna ‘ostacolare i populismi limitati e i nazionalismi stupidi’. Caro Jean Claude, sovranisti e populisti vinceranno in Europa grazie a te, alle tue cieche politiche, alle tue tesi surreali e spesso biascicate. Noi tutti, sovranisti intelligenti o no, populisti limitati o espansi, per questo, non possiamo che dirti grazie!”. È quanto ha scritto su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

