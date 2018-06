Ue: Pigasse (Lazard), rischi da protezionismo ma anche da Italia (2)

(AdnKronos) – Per Pigasse “la spirale che minaccia” l’Italia è “la combinazione di due radicalismi, il non rispetto dei criteri europei, una forma di spingersi fino ad oltranza, un aumento dei tassi di interesse, una crisi di fiducia…Abbiamo pensato a lungo che un Paese non potesse fallire, e poi abbiamo visto quello che è successo in Argentina, in Grecia…La realtà mostra che può succedere anche ad un grande paese della zona euro”.

Per Pigasse “i populisti si nutrono della sconfitta plateale del capitalismo finanziario nel modo in cui si esercita da oltre vent’anni e dell’aumento continuo e insopportabile delle disuguaglianze. Conducono una strategia di denuncia di capri espiatori: è sempre la colpa degli altri, dello straniero, dei migranti…La loro unica riposta è il nazionalismo, il comunitarismo, l’isolamento, il rifiuto dell’altro, il rifiuto del diverso…In un nuovo mondo, globale e sconvolto dal digitale – sottolinea- la difficoltà è che le persone oggi non danno le risposte giuste ed è per questo che la situazione è preoccupante. La risposta non è né nel liberalismo né nel populismo, né in un nuovo autoritarismo. La chiave assoluta è arrivare a creare più ricchezza ma soprattutto a meglio condividere le ricchezze esistenti. Bisogna inventare un nuovo modello di società, altrimenti rischiamo una grande rottura”.