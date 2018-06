Ue: Pigasse (Lazard), rischi da protezionismo ma anche da Italia

Parigi, 22 giu. (AdnKronos) – “La Francia si è messa in movimento, riprendo volentieri lo slogan ‘France is back’ ma non possiamo agire da soli. Bisogna tenere conto del quadro generale. Il ‘momentum’ può sembrare favorevole: si vedono finalmente segnali di ripresa, usciamo da un decennio perso in Europa con tassi di crescita che diventano accettabili, superiori al 2%, le aziende iniziano nuovamente ad investire. Ma vedo due rischi essenziali: da un lato il ‘protezionismo’ e il ‘trumpismo’ e dall’altro il rischio europeo che è innanzitutto un rischio italiano”. Ad affermarlo, in un’intervista a ‘Les Echos’, il Ceo della banca d’affari Lazard France, Matthieu Pigasse, che insieme a Pierre Bergé e Xavier Niel controlla il quotidiano ‘Le Monde’.

In Italia, rileva Pigasse, “abbiamo due populismi con delle visioni radicalmente diverse. Questo porrà rapidamente numerosi problemi: uno vuole aumentare le spese l’altro ridurre le tasse. Se attuano quello che dicono andremo verso difficoltà importanti, con un rischio di crisi e di contagio in Europa. Alcuni dicono che si infrangeranno prima di fare a pezzi l’euro, sarebbe un bene che non ci facciano a pezzi nel frattempo…Siamo in un momento critico. Speriamo che il principio di realtà la faccia da padrone”, sottolinea.