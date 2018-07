Ue: Resti, impossibile prepararsi a ‘cigno nero’, va allontanato (2)

(AdnKronos) – Quindi, insiste Resti, “non sono tra quanti pensano che ci si possa preparare in maniera ordinata a un evento del genere; sarebbe una catastrofe per l’economia nazionale ed è bene continuare a spiegarlo ai cittadini e agli elettori. L’idea che ci si possa preparare all’uscita dall’euro come ci si prepara per la messa della domenica è una pia illusione e soprattutto una idea pericolosa, perché l’opinione pubblica di fronte alla complessità si spaventa e tende sempre a sposare la spiegazione più semplice e non importa se corretta”.

“Se invece che raccontarci dei bambini thailandesi tirati fuori ad uno ad uno, i telegiornali ci raccontassero di quello che sta succedendo in Gran Bretagna, forse l’opinione pubblica qualcosa potrebbe assorbire e rivedere le proprie posizioni. Quello – chiosa Resti – è veramente un esempio molto calzante di come la volontà di fare da soli e la supponenza nel pensare di poter gestire ordinatamente un elemento catastrofico li sta mettendo con le spalle al muro”.

In definitiva, per il professore il “cigno nero non è anticipatamente gestibile, si può soltanto lavorare con disciplina e pazienza per allontanarlo”.

