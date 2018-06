Roma, 24 giu. (AdnKronos) – Nel bilancio europeo comunitario 2021-27, “c’è il problema dei fondi dell’agricoltura. Bisogna ridurre al massimo i tagli, cercando anche di recuperare più fondi possibili per l’agricoltura nel pacchetto ‘orizzonte Europa’, dove sono previsti 10 miliardi per innovazione e ricerca in questo settore”. Lo dice all’Adnkronos il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì prossimi.