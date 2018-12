Un punto a testa tra Arezzo e Lucchese (0-0) – FOTO

Ultima partita del 2018 e prima gara del girone di ritorno per la squadra allenata da mister Alessandro Dal Canto, che questo pomeriggio affronta la Lucchese allenata da Giancarlo Favarin. Fischio di inizio ore 14:30.

AREZZO

Pelagotti, Buglio, Pelagatti, Foglia, Brunori, Cutolo, Serrotti, Basit, Luciani, Pinto, Sala

A disposizione: Melgrati, Zappella, Varutti, Zini, Persano, Stefanec, Burzigotti, Bruschi, Keqi, Borghini, Sbarzella, Belloni

All: Alessandro Dal Canto

LUCCHESE

Falcone, Martinelli, Lombardo, Sorrentino, Provenzano, Bernardini, Favale, Gabbia, Mauri, De Feo, Zanini

A disposizione: Aiolfi, Madrigali, Cardore, Greselin, Santovito, Palmese, De Vito, Strechie, Bortolussi, Fazzi

All: Giancarlo Favarin

Si parte!

16’ Occasione per la Lucchese sugli sviluppi di un calcio d’angolo

28’ Arezzo vicinissimo al vantaggio con Brunori che fa partire un bolide verso Falcone, la palla si stampa sul palo

40’ Primo cambio Lucchese: entra Bortolussi per De Feo

Finisce qui il primo tempo: Arezzo-Lucchese 0-0

Riprende il match!

51’ Ci prova Serrotti dalla lunghissima distanza, la palla sorvola la porta difesa da Falcone

61’ Primo cambio per l’Arezzo: esce Buglio entra Belloni

66’ Nuova sostituzione per gli amaranto: entra Zappella per l’infortunato Basit

77’ Cambio per la Lucchese: esce Favale per Greselin

84’ Fuori Provenzano per Cardore nelle fila della Lucchese

87’ Doppio cambio amaranto: entrano in campo Bruschi e Persano al posto di Luciani e Cutolo

88’ Ammonito Pelagotti

90’ Concessi 5’ di recupero

Finisce qui la partita: Arezzo-Lucchese 0-0

FONTE S.S. AREZZO