“Un sorso d’arte”, alla Casa dell’Energia una mostra tra arte e vino

Noidellescarpediverse – Ammirare una mostra d’arte, degustando un vino scelto proprio in abbinamento alle opere esposte. Questa idea ha animato l’organizzazione dell’esposizione multisensoriale “Un sorso d’arte” che sarà inaugurata alle 18.00 di domenica 16 dicembre presso la Casa dell’Energia in via Leone Leoni, rimanendo poi visitabile ogni giorno dalle 18.00 alle 23.00 fino a sabato 29 dicembre. L’iniziativa proporrà un percorso tra le opere dell’artista Alan Bigiarini dell’associazione Noidellescarpediverse e di Matteo Giovani, da scoprire e ammirare con in mano un calice di Pinot nero selezionato per l’occasione dal sommelier Massimiliano Perboni che è stato l’ideatore e l’organizzatore dell’iniziativa.