Università: Fioramonti, su iena Giarrusso fake news, ristabiliamo verità (3)

(AdnKronos) – “Sia chiaro -puntualizza dunque Fioramonti – è un lavoro importante che vogliamo condurre insieme alla comunità accademica, alla Crui, al Cun e ai singoli atenei. Infatti, già in questi giorni ho cominciato a confrontarmi con tutte le parti interessate per trovare insieme il modo migliore per scongiurare ogni possibile abuso, presente e futuro. La parola ‘osservatorio’ era messa fra virgolette proprio per far intendere che non esiste una struttura apposita, ma solo un gruppo di lavoro informale all’interno del nostro team”.

“Solo nelle prime 24 ore seguite all’annuncio che Dino Giarrusso si sarebbe occupato anche di questo, sono arrivate oltre 50 segnalazioni. Questo dato ci fa capire come la nostra decisione abbia risposto ad un bisogno diffuso, reale, e a breve verrà creata una apposita casella di posta elettronica. Tutto ciò che si può fare a norma di legge e nel rispetto delle autonomie al fine di rendere l’università italiana ancora più trasparente e meritocratica è per noi un passo avanti, un cambiamento positivo: anche un solo caso di malversazione all’interno del mondo accademico, per noi è un caso di troppo”.

“Un’ultima cosa, per rispondere ad alcuni docenti che si sono detti preoccupati. Dino Giarrusso è una persona competente, preparata, con un cv di tutto rispetto. Nel suo precedente lavoro di inviato non si è MAI occupato né di metodo stamina, né di vaccini né di cure miracolose per il cancro. Chi ha scritto questo, ha propagato fakenews e dovrebbe avere il buonsenso di scusarsi”, conclude Fioramonti.

