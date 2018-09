Università: Fioramonti, su iena Giarrusso fake news, ristabiliamo verità (2)

(AdnKronos) – “Dunque, Giarrusso non sarà ‘il controllore’ di alcun concorso, come invece ha scritto qualcuno, perché non esiste una figura di ‘controllore’ e perché questo Ministero ha pieno rispetto dell’autonomia delle università e non vuol sostituirsi ad alcun organo ispettivo esistente, tantomeno alla magistratura”, chiarisce il viceministro.

Nel precisare la reale natura del ruolo del proprio collaboratore, Fioramonti aggiunge: “Sappiamo tutti, però, che accanto a tanti esempi virtuosi, nei nostri atenei esistono alcuni casi di abuso. Si tratta di distorsioni del sistema meritocratico ed episodi poco trasparenti, che danneggiano prima di tutto proprio le università stesse e chi ci lavora. Spesso chi subisce tale ingiustizia ha paura a denunciare la propria situazione. Inoltre, abbiamo appreso di alcuni casi in cui l’irregolarità permane anche dopo il pronunciamento della magistratura”.

“Nella nostra volontà di avvicinare lo stato al cittadino – incalza il viceministro – intendiamo quindi offrire una possibilità di ascolto in più a chi vuol segnalare procedure poco chiare, per poi riferire i casi più eclatanti agli uffici competenti della pubblica amministrazione”.

