Università: Fioramonti, su iena Giarrusso fake news, ristabiliamo verità

Roma, 14 set. (AdnKronos) – “Vorrei rapidamente mettere fine alle polemiche pretestuose e talvolta grottesche nate intorno alla nomina di Dino Giarrusso nel mio staff, chiarendo definitivamente la questione”. Così il viceministro al ministero dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti, in una nota e in un video pubblicato su Facebook torna sulla vicenda dell’ex iena, candidato ma non eletto nelle file del Movimento e ora nello staff di Fioramonti, a capo dell”osservatorio’ sui concorsi nell’università e negli enti di ricerca, come scriveva lo stesso Fioramonti su Fb in un post datato 3 settembre.

“Il dottor Dino Giarrusso è stato nominato mio segretario particolare già a fine luglio – afferma Fioramonti – nei tempi e nei modi previsti dalla legge. In quel ruolo si sta occupando a norma di legge di coordinare la comunicazione del mio ufficio e curare le mie relazioni istituzionali, in ragione del suo incarico. La legge prevede che la nomina del segretario particolare sia fiduciaria (non tramite concorso, trattandosi di un ruolo non organico al ministero) e decade con la fine del mandato”.

“Giacché dal mio arrivo al ministero ho ricevuto decine di segnalazioni su presunte irregolarità riguardanti concorsi universitari, ho chiesto a Dino di svolgere anche un’altra attività: raccogliere queste segnalazioni, leggerle e aiutarmi a rispondere a chi le ha inviate”, puntualizza il viceministro.

