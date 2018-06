Università: Monti confermato presidente Bocconi e Verona rettore fino al 2020

Milano, 18 giu. (AdnKronos) – Mario Monti è stato confermato presidente del cda dell’Università Bocconi di Milano per il quadriennio 2018-2022. Lo ha deciso il board dell’Istituto Javotte Bocconi, al quale compete la nomina del presidente e della maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione dell’Università Bocconi. Gli altri consiglieri di spettanza dell’Istituto Javotte Bocconi per tale quadriennio verranno nominati prossimamente.

Nella seduta di oggi, su proposta del presidente Monti e del vice presidente Luigi Guatri, il Cda ha conferito all’unanimità al professor Gianmario Verona, del quale ha apprezzato l’attività efficacemente svolta quale rettore nell’ultimo biennio, un nuovo mandato rettorale per il biennio accademico 2018-2020.

Il presidente Monti ha anche comunicato al Consiglio che è in corso la ricerca del nuovo consigliere delegato, che dal primo novembre prossimo succederà a Bruno Pavesi, il quale, dopo 11 anni, ha espresso il desiderio di non essere rinnovato. Infine, l’assemblea e il cda dell’Istituto Javotte Bocconi, preso atto del desiderio di Luigi Guatri di essere alleggerito dell’onere della presidenza a motivo dell’età, lo ha nominato presidente onorario. A succedergli nella presidenza per il triennio 2018-2020 è stato chiamato Angelo Provasoli. È stato confermato come vice presidente Enrico Cucchiani.