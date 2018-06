Cdp: accordo con Club Med e Th Resorts per 2 resort al Lido Venezia

Roma, 18 giu. (AdnKronos) – Il gruppo Cassa depositi e prestiti, Club Med e Hotelturist (che opera con il marchio ‘TH Resorts’) hanno sottoscritto oggi un accordo preliminare per trasformare il complesso immobiliare dismesso dell’ex Ospedale a mare al Lido di Venezia (proprietà del fondo ‘Fiv – Fondo Investimenti per la Valorizzazione’ gestito da Cdp Investimenti SGR) in due importanti strutture alberghiere. In particolare Club Med, leader mondiale delle vacanze esclusive alto di gamma destinato alle famiglie, si legge in una nota, ha in programma di aprire un resort di lusso con il marchio Club Med in linea con gli standard dei 5 Tridenti. La struttura sarà dotata di 350 camere, adatta alle famiglie e aperta per 9 mesi su 12.

Th Resorts, primario operatore nazionale nel settore dei resort mare e montagna, partecipato al 45,9% da Cdp Equity (gruppo Cassa depositi e prestiti) a seguito di un aumento di capitale, ha in programma di inaugurare un resort 4 stelle superior di 180 camere per il target famiglie.

Il progetto si è reso possibile grazie all’intervento sinergico delle società del Gruppo Cassa depositi e prestiti: oltre alla partecipazione di Cdp Equity, infatti, l’investimento da oltre 110 milioni di euro per realizzare le due strutture ricettiva verrà effettuato da Cdp Investimenti SGR, proprietaria dell’area abbandonata da molti anni, favorendo così una grande operazione di rigenerazione territoriale.