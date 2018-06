Utilitalia: ad Aqp De Sanctis confermato in giunta esecutiva (2)

(AdnKronos) – Una strategia per il bene del Paese, che coinvolge stato, istituzioni territoriali, comunità locali, imprese e cittadini in un percorso con quattro punti cardine: gestione della transizione energetica ed ambientale verso la green economy, sviluppo di un sistema infrastrutturale efficiente, sostenibilità sociale ed ambientale, valorizzazione dei territori e delle comunità servite.

“E’ fondamentale – si legge nel documento approvato dall’assemblea – declinare le strategie nazionali, nelle scelte regionali e locali, specialmente nei comparti dell’energia, dell’ambiente e delle risorse idriche. L’obiettivo è garantire ai cittadini servizi di qualità sempre migliore, efficienti e accessibili, colmando le differenze infrastrutturali tra i diversi territori e sviluppare una cultura industriale dei servizi pubblici tutelando in particolare le fasce deboli della popolazione”.

“Saremo al fianco del presidente Valotti e dei colleghi del direttivo acque e della giunta esecutiva, oltre che di tutti i soci della federazione, per dare piena attuazione agli obiettivi programmatici. Nella certezza che condivisione e sinergia tra gestori dei servizi pubblici sia la strada maestra da percorrere per garantire maggiore qualità ed efficienza, a beneficio di tutti i cittadini, soprattutto quelli meno abbienti, nel rispetto delle ‘ragioni’ del territorio e dell’ambiente”, commenta De Sanctis.