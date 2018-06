Utilitalia: ad Aqp De Sanctis confermato in giunta esecutiva

Roma, 29 giu. (AdnKronos) – Nicola De Sanctis, Amministratore Delegato di Acquedotto Pugliese spa, è stato confermato nella giunta esecutiva e nel direttivo acque di Utilitalia, la federazione nazionale dei servizi pubblici. La nomina, si legge in una nota, è avvenuta nel corso dell’assemblea di Utilitalia all’Auditorium di via Veneto a Roma. Oltre alla nomina degli organi federali (giunta esecutiva, consigli direttivi e collegio dei revisori), l’assemblea ha confermato Giovanni Valotti per altri tre anni alla guida di Utilitalia.

“La riconferma nel direttivo acque e nella giunta esecutiva di Utilitalia è motivo di grande soddisfazione, oltre che personale, per l’azienda e i lavoratori che rappresento. Una nomina per la quale ringrazio sentitamente l’assemblea di Utilitalia e che testimonia il riconoscimento del ruolo svolto da Aqp in seno alla federazione nazionale dei servizi pubblici: nella direzione di un’attenzione sempre maggiore nei confronti di cittadini e territorio, in un’ottica di tutela e valorizzazione della risorsa”, sottolinea Nicola De Sanctis.

Un impegno che s’intreccia saldamente con le linee-guida tracciate dal presidente Vallotti nel ‘Patto per lo sviluppo del Paese’, documento programmatico condiviso con tutte le aziende associate e che rilancia i contenuti del piano ‘Utilitalia 2022’.